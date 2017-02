Bakker dronken van geluk, klanten dronken van Schrobbelèrgebak

RAAMSDONKSVEER - Bakkerij Van der Westen in Raamsdonksveer verwacht een stormloop op zelfbedachte bavaroisgebak: Schrobbelèrgebak. Al duizenden mensen zagen het bericht van de bakker op Facebook, dat al tientallen keren gedeeld is. Hij vermoedt dan ook dat het buitengewoon druk wordt - zeker met carnaval.

“Mensen taggen elkaar in het bericht , zo van: ‘Ga jij ze halen voor bij de koffie?’”, lacht de bakker. Het gebak smaakt goed, meent Van der Westen (“Ik ben zelf nog vrij jong en weet ook wel hoe ’t smaakt”), en debuteert vrijdag in de bakkerij. “Misschien dat het met de gebakjes zo storm loopt dat we ze ook doordeweeks in de winkel laten liggen", aldus de bakker.De ingrediënten zijn simpel: slagroom, harde wenerdeeg, Schrobbelèr en chocoladeschaafsel. Het alcoholpercentage is uiteraard dat van de Tilburgse kruidenbitter zelf: 21,5 procent.Wie daadwerkelijk een beetje dronken van het gebak wil worden, moet volgens de bakker beschikken over een wel heel grote maag. “Normaal gebruiken we een heel klein beetje water. Dat water vervangen we met Schrobbelèr. Het is dus maar een klein beetje alcohol.”Het gebak kost 1,20 euro en ligt vanaf vrijdag in de bakkerij.