Ponyveulen houdt nat pak over aan voorjaarsavontuurtje

LANGEWEG - Het zonnetje scheen, sterker nog het leek woensdag wel voorjaar. En dan gaat het kriebelen, zelfs bij ponyveulens.

Een klein shetlandponyveulen uit Langeweg nam daarom de kuierlatten om te ontdekken wat de wereld nog meer te bieden heeft dan een weiland.



Als je op avontuur gaat en zo klein bent heeft dat voordelen, dacht de pony. Het beestje kroop gewoon in een betonnen buis onder de weg door. Helaas bleek het licht aan het einde van de tunnel toch niet zo gemakkelijk bereikbaar als de pony dacht. De buis stond vol water en dat voelt heel anders dan gras waar de pony normaal gesproken de hoeven op plant. Het dier raakte gedesoriënteerd.



In de sloot

Iemand die in de buurt woont ontdekte de onfortuinlijke pony en waarschuwde de brandweer. Die dreef het dier één kant op. Omdat de buis daar in een sloot eindigde liep de pony een nat pak op waarna het beestje op het droge werd gehesen.



Een dierenarts heeft de pony onderzocht. Meer dan een nat pak hield de shetlandpony niet over aan z'n eerste voorjaarsavontuurtje.