NAC: Jelle ten Rouwelaar is ook als keeperstrainer een beest

BREDA - Jelle ten Rouwelaar stopte eind vorig seizoen als doelman van het eerste elftal van NAC. Zijn nog doorlopende contract werd aangepast en de Fries is nu keeperstrainer bij de Jupiler club uit Breda. Ten Rouwelaar heeft zo zijn eigen methode ontworpen om de keepers van NAC naar een hoger plan te tillen. Hard werken staat daarbij voorop, want hij is nog altijd een trainingsbeest. "Ik wil dat ze er alles uithalen wat er in zit!"

"Amai", verzucht Jorn Brondeel, de Belgische keeper van NAC Breda. "Ik ben echt he-le-maal verzuurd." De ochtendsessie zit er op en beul Jelle ten Rouwelaar heeft zijn pupillen gesloopt. Hij is nog steeds een trainingsbeest, ook als keeperstrainer.



"Ik wil wel dat ze er alles uithalen wat er in zit", zegt Jelle ten Rouwelaar hierover. "En dat kan niet door thuis te zitten. Je moet investeren, je moet uren maken. Maar wel verantwoord."



Methode Ten Rouwelaar

Ten Rouwelaar werkt de door hemzelf bedachte trainingen systematisch af. Alles wordt ook op video opgenomen en later uitgebreid geanalyseerd. "Ik heb en paar speerpunten", zegt hij over zijn trainingsmethodiek. "De positie in de goal, hoge ballen, meevoetballen, sprongkracht en reactievermogen. Dat komt ook constant terug in een kleine cyclus. Dat werpt wel z'n vruchten af."



Het bewijs daarvan is Jorn Brondeel, de eerste keeper van NAC. De Belg valt de laatste tijd op door zijn goede keeperswerk. "Hij is erg gedreven", zegt de goalie over Ten Rouwelaar. "Het is doordacht, we doen niet zomaar wat. En hij voelt alles heel goed aan."



"Bepaalde situaties die de laatste tijd in wedstrijden voorkomen, en waarbij ik me onderscheidde, daar hebben we op getraind", vervolgt de Vlaming. "Dat is dus geen toeval en zeker ook een verdienste van de keeperstrainer."





Ten Rouwelaar heeft het naar zijn zin in zijn nieuwe functie als keeperstrainer. Het hoofdtrainersschap ambieert hij niet. Dat past misschien ook niet bij zijn karakter, daar is hij misschien iets te opvliegerig voor. "Dat is absoluut niets voor mij", zegt Ten Rouwelaar hierover. "Ik werk het liefst met een kleine, jonge groep waar je de rust kan hebben. Dat vind ik veel leuker dan het grote geheel, want daar komt veel meer bij kijken. Dat heb ik de laatste acht maanden wel gezien als trainer.""Ik mag gelukkig iets zeggen als ik iets vind", vervolgt de oud-doelman. "En dat doe ik ook. De ene keer is dat misschien wat botter dan de andere keer. Je moet je rol weten in de staf en die weet ik dondersgoed. Ik ben keeperstrainer, maar wil me wel ontwikkelen als complete trainer en daarom zit ik bij thuiswedstrijdne van het tweede naast Rob Penders op de bank. Maar ik wil als specialistentrainer de beste worden."Ten Rouwelaar heeft inmiddels ook vanuit de andere kant beleef hoe kwetsbaar hoofdtrainers zijn in het betaalde voetbal en in het bijzonder bij NAC. Als speler zag hij veel coaches vroegtijdig sneuvelen in Breda en nu als keeperstrainer maakte hij het ontslag van Marinus Dijkhuizen van dichtbij mee."Dat we het eerste halfjaar niet hebben gepresteerd, mag duidelijk zijn. Dat is pijnlijk voor ons allemaal. Ook voor mij als beginnende trainer. Maar zo is ook onze wereld, helaas gaat het dan zo. Je moet de draad dan weer oppakken en ik heb nog steeds geloof in het grote einddoel. Ik wil met dze club promoveren naar de eredivisie."