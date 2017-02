Nuenen huldigt Pleun, of ze The Voice nu wint of niet

NUENEN - Of ze nu wint of niet, Pleun Bierbooms krijgt een feestje in haar woonplaats Nuenen. De 18-jarige zangeres doet mee aan The Voice of Holland en staat vrijdag in de finale van het populaire televisieprogramma. De gemeente is daarom nu al bezig met het plannen van een huldiging.

“Als ze wint, pakken we natuurlijk uit. Mocht ze niet de winnaar zijn, doen we gewoon iets kleins”, aldus woordvoerder Benedikte Schulkes van de gemeente Nuenen. “Want we zijn hoe dan ook hartstikke trots op haar.”



Feestje met carnaval

Wat er precies voor de inwoonster wordt georganiseerd, is dus nog niet duidelijk. De gemeente heeft al wel een datum in gedachten: carnavalszaterdag 25 februari. Ze wordt dan in de Tienertent in het dorp op het podium gehaald. “Dan zijn de burgemeester, de carnavalsprinsen en wat dweilorkesten erbij. Hartstikke leuk. En hopelijk zingt Pleun dan zelf ook nog even.”



Een van de nummers die Pleun gaat zingen in de finale is al bekend. Alle kandidaten hebben een eigen nummer opgenomen en mochten die laten horen bij Radio 538. De single van Pleun heet What Hurts The Most.



De medewerkster van de gemeente heeft er alle vertrouwen in dat Pleun vrijdag haar drie concurrenten verslaat. “Ik denk dat ze de winnaar is, ja. Ze is gewoon heel goed en heeft een hele mooie stem“, aldus Schulkes. Ook burgemeester Maarten Houben is trots op zijn inwoner. “Hij appt met haar voor shows om d’r succes te wensen.”Pleun werd in Lieshout geboren en woont sinds kort in Nuenen. Maar de 18-jarige was er al wel vaak te vinden. Ze ging er al naar school, hockey en zangles. Vandaar dat de gemeente Nuenen de huldiging doet en niet Laarbeek.