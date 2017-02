'Zo ruk je vriendschappen uit elkaar', basisschool Helwijk gaat sluiten

HELWIJK - Het gebeurt in steeds meer kleine kernen, basisscholen die zo klein worden zo dat ze hun deuren moeten sluiten. Nu dreigt het doek te vallen voor basisschool de Ruigenhil in Helwijk. Een school met drieëndertig leerlingen.

Volgens Lucienne Hoogwerf van stichting De Waarden zijn er een aantal redenen om de school te sluiten. “Als we naar de toekomst kijken, zien we gewoon dat er steeds minder kinderen komen, dus de groep kinderen op school wordt steeds kleiner”, zegt ze. “Vierjarigen, die zijn er gewoon bijna niet. De kinderopvang in het dorp is ook al gesloten”, zegt ze.



Kosten

Ook de kosten spelen een rol geeft Hoogwerf toe. “Omdat in de groep van 33 kinderen alle leeftijden door elkaar zitten, is dat een extra belasting voor leraren. Daarom hebben we meer leraren dan gemiddeld, en dat is duurder. Wij moeten de kwaliteit van het onderwijs kunnen waarborgen en je gaat je afvragen, kan dat nog?”



De school werkt nu aan een plan om te fuseren met de basisschool in Willemstad, zo'n twee kilometer verderop.



“Ik vind het heel erg jammer dat er weer wat verdwijnt in het dorp”, vertelt een ouder op het schoolplein. “Maar nu fiets ik vijf minuten naar school en straks rij ik vijf minuten, dat vind ik geen probleem.”



Een oma die haar kleinkinderen op komt halen voor de middagpauze vindt het vooral erg voor de kinderen. “De helft gaat straks naar de school in Fijnaart en de anderen gaan naar Willemstad, zo ruk je vriendschappen uit elkaar.”



Thijs uit groep zes weet nog niet naar welke school hij gaat, hij vindt het wel erg jammer dat zijn school dichtgaat. “We hebben zoveel leuke jaren met de juffen en meesters gehad."



Leefbaarheid Helwijk

Pauline Joosten van Moerdijk Lokaal vindt het jammer dat de school dichtgaat, maar snapt de beslissing. “We kunnen als lokale politiek ook niks meer doen, dit is nu eenmaal landelijk beleid.” Joosten gelooft dat het met de leefbaarheid van het dorp wel goedkomt. “Er wordt op dit moment gebouwd aan een nieuw gemeenschapshuis, dat betekent ook veel voor de leefbaarheid”, verwacht Joosten.



Volgens haar zit er voor de lokale politiek niets anders op dan de sluiting zo soepel mogelijk te laten verlopen. "Het fietspad naar Willemstad bijvoorbeeld. Dat is nu in heel slechte staat, dat zouden we voor de leerlingen moeten gaan aanpakken."



Hans Schreuders van het CDA in Moerdijk snapt niet dat de school haar deuren moet sluiten. Hij vreest voor de leefbaarheid in het dorp als de school verdwijnt. “Wie wil er dan nog wonen in Helwijk, wat blijft er dan nog van het dorp over”, vraagt hij zich af.



CDA wil school open houden

Schreuders heeft zelf op de school gezeten als kind. “Het houdt een keer op, dat snap ik, maar er zitten nu 33 kinderen op school, tien leerlingen boven het wettelijke minimum.” Schreuders zou graag zien dat de andere lokale partijen zich ook hard maken om de school open te houden. “Ik snap niet waarom we niet gezamenlijk één lijn kunnen trekken in deze kwestie.”



Dat de school om financiële redenen moet sluiten, vindt de CDA’er te gek voor woorden. Hij denkt dat er genoeg geld zit bij stichting De Waarden. “Ik heb hun financiële stukken eens doorgelezen. De school is vorig jaar nog verbouwd, er is overal dubbelglas in gezet. Bovendien belegt de stichting in onroerend goed en aandelen. Ik vind dat moreel gezien dan niet kunnen.”