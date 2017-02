ZooParc Overloon krijgt giraffen en Afrikaanse apen

OVERLOON - Dierentuin ZooParc Overloon voegt een nieuwe diersoort toe aan de lijst met bewoners. Nog voor de zomer opent het park een giraffenverblijf. De dieren moeten hun verblijf wel delen met een groep Brazzameerkatten, een Afrikaanse apensoort.

Beide dieren vallen onder de bedreigde diersoorten. Om de populatie in stand te houden, komen de giraffen en apen via een Europees fokprogramma naar Overloon. Bezoekers van de dierentuin kunnen de dieren straks van dichtbij zien. In hun verblijf wordt een bus geplaatst met een voederplek bovenop het dak.





Wanneer de giraffen en Brazzameerkatten precies hun intrede doen in ZooParc Overloon is nog niet bekend.