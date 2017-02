Brabantse sportclubs scoren te hoog op de energierekening

ROOSENDAAL - Sportclubs in Brabant moeten duurzamer worden. De provincie begint een proef bij vijftig sportverenigingen om de energierekening omlaag te krijgen.

Zo'n 15 tot 20 procent van het budget van verenigingen gaat op aan de gas- en de elektriciteitsrekening. En dat moet minder kunnen.



Thor doet het goed

Voorloper op dit gebied is atletiekvereniging Thor in Roosendaal. Zij hebben 70.000 euro geïnvesteerd in zonnepanelen en zuinige verlichting. Dat is een enorm bedrag voor een vereniging, maar het is ze toch gelukt.



"De leden hebben certificaten gekocht. Daarmee hebben ze dus in zekere zin geld geleend aan de club. In de komende tien jaar krijgen ze hun winst met een beetje rente terug."



Blije penningmeester

Het dak van de kantine van Thor ligt vol met zonnepannelen. Daardoor is de electriciteitsrekening op jaarbasis vrijwel nul. En de zonnepanelen op het krachthonk van de club zorgen dat de lichtmasten van de atletiekbaan kunnen branden.



Alle lampen in de ruimtes van de club zijn vervangen door ledverlichting en zonnecollectoren zorgen ervoor dat de atleten warm kunnen douchen. Doordat iedereen zijn steentje bijdraagt, bespaart Thor veel geld. "Daar wordt de penningmeester blij van", zegt voorzitter Henken lachend.



De provincie wil dat om te beginnen vijftig clubs het voorbeeld van Thor volgen. "Het energieverbruik in onze provincie moet omlaag", zegt provinciebestuurder Anne-Marie Spierings. "Dat is goed voor het milieu, en goed voor de clubkas van de sportclubs".



De provincie wil sportverenigingen helpen om duurzamer te worden. "Niet met geld, want dat is er niet", zegt Spierings, "maar wel met kennis." Zo kan gekeken worden welke maatregelen het slimste zijn en hoe je zo'n investering kunt financieren. "Zo weten wij welke overheden wel subsidiepotjes hebben", zegt Spierings. "De gemeente Roosendaal heeft nu een project opgestart om clubs te stimuleren het voorbeeld van Thor te volgen."



Maar het voorbeeld van Thor moet ook ver buiten Roosendaal worden gevolgd. De proef met vijftig clubs in onze provincie moet zoveel kennis opleveren dat de ruim vijfduizend andere sportverenigingen in Brabant kunnen volgen.