Ga jij naar 3 Uurkes Vurraf? Veul Gère drukt op rode knop en verzendt kaartjes naar winnaars [LIVE]

EINDHOVEN - De aftrap van het Brabantse carnaval is traditiegetrouw ‘3 Uurkes Vurraf’: drie uur lang de allerbeste en meest populaire carnavalsmuziek van 2017. LIVE vanuit hotel Pullman Eindhoven Cocagne. Donderdagmiddag om elf over vier is de grote bekendmaking van de gelukkigen die 24 februari met ons mee gaan feesten op hét carnavalsfeest. Confetti vliegt door de lucht en CV Veul Gère zet de boel op stelten in onze radiostudio.

Als jij de gelukkige bent, ploft er dus een mail binnen met kaartjes. Zo niet, heb je helaas niet gewonnen. Het kan overigens even duren voordat de mail in je postvak zit.Dat jullie massaal warmlopen voor het mooiste feest van het jaar, blijkt uit het feit dat er meer dan tienduizend carnavallers hebben meegedaan aan de winacties bij Omroep Brabant. In totaal kunnen er 2200 Brabanders aanwezig zijn bij de officiële start van carnaval.Erbij zijn is natuurlijk het allerleukst, maar niet getreurd als je naast een kaartje grijpt. 3 Uurkes Vurraf wordt vrijdag 24 februari tussen 15.00 en 18.00 uur live uitgezonden op Omroep Brabant Radio, TV en internet.Klik hier voor meer informatie.