VIDEO: Zo scheurde de spookrijder over de A58

ETTEN-LEUR - Een getuige heeft de dollemansrit van de spookrijder op de A58 bij Etten-Leur woensdagnacht gefilmd. Omroep Brabant heeft het filmpje toegestuurd gekregen. Daarin is te zien hoe de bestuurder op volle snelheid in tegengestelde richting over het asfalt scheurt.

De man kon na dertig kilometer worden gestopt door de politie. Dat gebeurde bij het Belgische Bracht. Het was geen gemakkelijke klus: agenten moesten 180 km/u rijden om de bestuurder bij te kunnen houden. Wonder boven wonder gebeurden er geen ongelukken.



De automobilist is een bekende van de politie.