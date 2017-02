Derde verdachte opgepakt voor gewelddadige overval in Schaijk

SCHAIJK - De politie heeft donderdagmiddag een man aangehouden die waarschijnlijk betrokken was bij de gewelddadige overval op een chalet in Schaijk in 2009. De 24-jarige verdachte kwam zichzelf samen met zijn advocaat melden op het politiebureau in Den Bosch.

De overval vond al in mei 2009 plaats op park De Landerije. Dirk Kerseboom werd samen met zijn vriendin Agnes overvallen en zwaar mishandeld. Het hele vakantiehuis werd overhoop gehaald. Zijn vriendin, die inmiddels niet meer leeft, werd zelfs verkracht.



Cold case-zaak

Onderzoek van de politie leverde destijds niets op, maar na nieuwe aanwijzingen werd het onderzoek in november heropend. Ook Bureau Brabant besteedde vorig jaar opnieuw aandacht aan de overval. Vorige maand werden er al twee broers uit Eindhoven opgepakt.



De verdachte die nu is aangehouden heeft geen vast woonadres. “Hij was al langer bij de politie in beeld. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval. Er wordt onderzocht wat zijn rol precies was”, aldus een politiewoordvoerder.