Eten weggooien niet meer nodig, laat het achter in de foodsharekast

BREDA - Vanaf nu hoef je bij het opruimen van je keukenkastjes het overtollige eten niet meer weg te gooien. Babbe Hengeveld, eigenaresse van restaurant Foodguerilla in Breda, heeft sinds kort een foodsharekast naast de ingang staan. "Je legt er eten in en iemand anders neemt het weer mee. Op deze manier krijgt eten een tweede leven".

"Er zijn een paar eisen: het eten mag niet over de datum zijn en ook niet bedorven", zegt Babbe Hengeveld. "Zelfs de hele kast leeghalen mag. Ik denk dat zo'n persoon het eten dan hard nodig heeft. Toch is het wel leuk als je iets terug zou leggen. Zo blijft de kast gevuld."



Amandelmelk en haver

De foodsharekast is niet iets nieuws. In Tilburg staat ook al een tijd zo'n kast. "Ik heb over dit idee gelezen. Omdat ik met mijn restaurant voedselverspilling tegen wil gaan, past dit goed in het verlengde daarvan. Consumenten moeten zich bewust zijn van alle voedselverspilling."



Tot nu toe staan er vooral spullen uit Babbes keukenkastje. Onder meer amandelmelk, zeven flesjes hazelnotenolie en haver staan te wachten op een nieuwe eigenaar. "Sinds de kast er staat, is er al één keer iemand geweest die iets heeft meegenomen. Wat het precies was, weet ik niet. Hij heeft er wel een potje piccalillysaus voor teruggezet."



Tweedehands spullen in restaurant

Het restaurant van Babbe is geheel gemaakt van gebruikte spullen. Van tafels en stoelen tot en met de ramen en gordijnen zijn tweedehands. De toog is gemaakt met traptredes van een oud klooster. Alles mag dan hergebruikt zijn, het eten is wel gewoon vers.



De gerechten worden gemaakt met voedsel dat normaal gesproken de supermarkt niet haalt. Omdat het te klein of te groot is uitgevallen of omdat de kleur niet mooi is.