Ben Giesbers (55) uit Son en Breugel verongelukt in Duitsland

SON EN BREUGEL - Een 55-jarige man uit Son en Breugel is woensdag om het leven gekomen bij een motorongeluk in het Duitse Weeze. Het gaat om brandweerman Ben Giesbers.

Op de website van de plaatselijke brandweer schrijven collega's dat zijn overlijden een groot gemis is. Giesbers overleed nadat zijn motor in botsing was gekomen met een auto.



Condoleanceregister

"Een gerespecteerd collega, bevelvoerder en vriend die altijd voor iedereen klaar stond, is er niet meer. Een grote schok en gemis voor de brandweer", valt te lezen op het online condoleanceregister.