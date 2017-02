Vier Brabantse musea krijgen tonnen van loterij

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch krijgt meer dan vier ton

EINDHOVEN - Vier Brabantse musea kunnen rekenen op een tonnenschenking van de BankGiro Loterij. Het gaat om het Noordbrabants Museum in Den Bosch (472.435 euro), het Van Abbemuseum in Eindhoven (200.099 euro), beeldmuseum MOTI in Breda (200.557 euro) en Kasteel Helmond (340.000 euro). De loterij geeft jaarlijks schenkingen weg.

Het geld komt van deelnemers van de loterij. Zij kiezen bij deelname een museum waar ze met hun lot voor sparen. De helft van de lotprijs gaat rechtstreeks naar het museum van hun keuze.



Naast deze eenmalige jaarlijkse schenking krijgen de musea ook een structurele bijdrage van de BankGiro Loterij.