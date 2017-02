Helikopters vliegbasis Gilze-Rijen mogen tijdelijk ’s nachts oefenen

GILZE-RIJEN - Helikopters hebben toestemming gekregen om ’s nachts vanaf vliegbasis Gilze-Rijen oefenvluchten uit te voeren. De vluchten mogen uiterlijk tot éen uur ’s nachts duren en vinden enkel plaats tussen april en oktober.

De toestemming is ook verleend aan helikopters op vliegbasis Deelen. Meestal mogen helikopters van Defensie enkel tot twaalf uur ’s nachts vliegen.

Vaak staan ze al rond elf uur op de grond. Volgens de luchtmacht is het echter belangrijk dat er ook ’s nachts wordt gevlogen. Piloten maken dan gebruik van nachtzichtapparatuur, en zulke apparatuur vergt volgens Defensie praktijktraining.



Geluidsoverlast?

De vluchten zijn niet geheel onomstreden.

Een omwonende van de vliegbasis spande vorig jaar een procedure aan tegen het ministerie van Defensie. De man uit Rijen maakte vanwege geluidsoverlast bezwaar tegen de oefeningen, maar verloor de zaak in de rechtbank.