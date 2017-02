Jeffrey Herlings ondanks gebroken middenhandsbeentje klaar voor debuut

ELSENDORP - Jeffrey Herlings is ondanks een gebroken middenhandsbeentje fit genoeg om zaterdag 25 februari zijn debuut te maken in de MXGP-klasse, de koningsklasse in het motorcross.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kwam Herlings zondag ten val tijdens het Italiaans kampioenschap in Ottobiano. Bij de val brak hij zijn middenhandsbeentje. Ondanks die blessure komt de start van het seizoen niet in gevaar voor Herlings, hij kan zaterdag 25 februari starten bij de Grote Prijs van Qatar.



De motorcrosser werd maandag succesvol geopereerd in België. Hij moet een week met een brace lopen, ter bescherming. Daarna is hij fit genoeg om te debuteren in het wereldkampioenschap MXGP.