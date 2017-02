Stadionverbod voor biergooiers bij NAC: 'Fantastische uitstraling houden'

BREDA - NAC is trots op het feit dat het Rat Verlegh Stadion de grootste bieromzet van alle Nederlandse stadions heeft. Het bier zorgt echter niet alleen voor plezier. De Bredase club heeft eigen supporters straffen opgelegd voor het gooien met bier.

"Het blijft een terugkerend probleem dat enkele supporters bier niet alleen opdrinken, maar het bewust en gericht in de nek van mede-supporters of op het veld en richting spelers deponeren", geeft NAC op het digitale thuis tekst en uitleg. "Dit was ook tijdens NAC - RKC het geval."



In ieder geval vier supporters zijn geïdentificeerd. Zij krijgen van NAC een lokaal stadionverbod en een eventuele boete wordt op hen verhaald.



Na het bekijken van de camerabeelden van het uitvak bij het duel met FC Den Bosch zijn ook enkele NAC-supporters geïdentificeerd. Zij krijgen dezelfde straf. De KNVB Heeft een vooronderzoek ingesteld naar aanleiding van die wedstrijd, een hek werd vernield en vier stoeltjes raakten beschadigd door vuurwerk.NAC noemt het gedrag van de eigen supporters 'ontoelaatbaar'. "Al jarenlang zorgen onze supporters er wekelijks voor dat NAC goed op de kaart komt. De sfeer tijdens het Avondje NAC, de meereizende supporters, de ludieke sfeeractie, de massale opkomst in het Rat Verlegh Stadion (ongeacht de divisie waarin NAC voetbalt): jullie geven de Parel van het Zuiden een fantastische uitstraling in de voetbalwereld. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we deze uitstraling behouden en trots kunnen blijven op onze club."