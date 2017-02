Politie omsingelt huis van vuurwapengevaarlijke man in Dorst, arrestatieteam onderweg

DORST - In Dorst is donderdag aan het einde van de middag mogelijk geschoten. De politie is op zoek naar de vermoedelijke schutter en heeft een huis aan de Rijksweg N282 omsingeld. Een arrestatieteam is onderweg. De bewoner staat bekend als vuurwapengevaarlijk. De N282 tussen Dorst en Molenschot is afgesloten vanwege de politieactie.

Een getuige meldde eerder bij de politie dat er schoten waren gehoord in het bosgebied bij Dorst, een stuk verderop. Er zijn aanwijzingen dat de bewoner van het huis aan de Rijksweg N282 daarbij betrokken zou zijn. Er is niets bekend over eventuele gewonden.



Bewoner vuurwapengevaarlijk

De bewoner staat bekend als vuurwapengevaarlijk. De politie vermoedt dat de man in het huis is, maar weet dat niet zeker. Een onderhandelaar heeft geprobeerd om contact te maken met de bewoner.



Agenten met kogelwerende vesten staan bij het huis. Ze schijnen met zaklampen op het huis, maar hebben zover bekend nog geen contact met de bewoner gehad.



Eerder opgepakt

Het gaat om dezelfde man die vorig jaar ook al eens werd aangehouden, omdat hij op een prullenbak had geschoten. Een arrestatieteam pakte hem toen op.