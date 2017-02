Kunstenaars spelen zorgeloos met hun zieleheil in het Noordbrabants Museum

DEN BOSCH - Het katholieke zuiden stond er vol mee: heiligenbeelden. In de jaren zestig begonnen kunstenaars die beelden te gebruiken voor hun kunst. Jacques Frenken uit Den Bosch was een van de eersten en hij kreeg er boze brieven over. "Vaak stond er in dat de schrijver voor mijn zieleheil zou bidden".

De beelden van Jacques staan nu centraal op de tentoonstelling 'Verspijkerd en Verzaagd". Zaterdag wordt de expositie geopend. De vorig jaar in februari overleden conservator Maureen Trappeniers was een van de bedenkers van de tentoonstelling.





Dat kunstenaars in de jaren zestig met de beelden aan de slag gingen, was logisch. Er waren er ontzettend veel en door de ontkerkelijking zakte de vraag. Frenken mag nog steeds graag vertellen over de zolder vol met heiligenbeelden die hij ontdekte. Toen hij zijn belangstelling ervoor uitsprak, kreeg hij te horen dat hij op moest schieten, de beelden waren bestemd voor de vuilnishoop. "Dagen ben ik bezig geweest om die beelden met een kar naar m'n atelier te brengen."In het Noordbrabants Museum is een oude VPRO-reportage te zien waarin Frenken met een manshoog beeld op zijn bakfiets door Den Bosch rijdt. De cameraman staat ergens tussen de etalagepoppen wat het plaatje extra bijzonder maakt.De Bosschenaar was niet de enige die in die tijd met het thema aan de slag ging. Op de tentoonstelling hangt ook een reeks keramieken naakte Jezus-figuren die een cancan lijken te dansen. Een werk van Herman Makking dat nog is gebruikt in de film 'A Clockwork Orange' (1971).Ernaast hangt Checkpoint Charley, een werk uit 1964 van .Woody van Amen. Het heeft iets weg van een kleurige kerststal waar een klein groepje beelden door middel van een elektromotortje voor heen en weer schuift.Er zijn nog steeds kunstenaars die heiligenbeelden gebruiken in hun werk. Ook daarvan zijn voorbeelden op de expositie te zien. Niemand zal nog aanbieden voor de ziel van deze kunstenaars te bidden. Bisschop Gerard de Korte is voor de catalogus van de expositie geinterviewd; hij praat over de 'heilzame verwarring' van kunst.Een van de sterkste beelden op 'Verspijkerd en Verzaagd' is toch Target van Jacques Frenken. Een Christusfiguur midden op een schietschijf. Frenken vertelt dat een kunstcriticus er ooit een schoen naar gooide. Zelf vindt hij het een van zijn beste werken.Verspijkerd en Verzaagd is te zien tot 5 juni.