Belgische hoofdverdachte in Bladelse moordzaak uit 2001 uitgeleverd

BLADEL - De 35-jarige Belgische hoofdverdachte van de moord op Jan van Mosselveld uit Bladel in 2001 is maandag uitgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten. De man werd al in november aangehouden na nieuwe ontwikkelingen in de oude zaak en wordt nu verhoord in Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdagavond.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Van Mosselveld, die op woensdag 22 augustus 2001 door meerdere schoten in zijn woning aan de Antoon Coolenlaan in Bladel om het leven kwam. De Belg zat al in zijn thuisland vast voor een andere zaak.



Na een DNA-match met een bloedspoor van de inmiddels 35-jarige Belg, werd de man opgespoord en aangehouden. Hij is hoofdverdachte en zou vermoedelijk de fatale schoten hebben gelost. Drie andere Belgen waren ook bij de moord aanwezig. Zij waren al eerder gearresteerd, maar nu zijn ze inmiddels op vrije voeten. De rechtszaak staat in april op de planning.