‘De kouwe kant’ komt er niet in bij het familiebedrijf Van Bommel Schoenen in Moergestel

EINDHOVEN - Familiebedrijven presteren beter dan vergelijkbare ‘gewone’ bedrijven. Zo blijkt uit onderzoek. Dat gaat zeker op voor het bekende familiebedrijf Van Bommel Schoenen in Moergestel. Het bedrijf vaart onder leiding van de broers Reynier, Floris en Pepijn een vastberaden koers. Binnen het familiebedrijf is echter één gouden regel: ‘de kouwe kant’ komt niet in de bedrijfsleiding.

Het goed presteren van familiebedrijven is voor een groot deel afhankelijk van de familiewaarden binnen het bedrijf. Dat zijn belangrijke zaken die het bedrijf wil overdragen aan de volgende generatie. Volgens de onderzoekers Erasmus Centre For family Business (ECFB) met BDO en Rabobank zijn familiebedrijven daardoor 7 procent meer waard en hebben ze een hogere rentabiliteit (+16 procent) met vergelijkbare bedrijven.



Tegendraads

Tot zover het onderzoek. “Het gaat goed met ons bedrijf. Van de crisis hebben we niet zoveel last van de crisis. Ik heb geen zicht op de prestaties van andere familiebedrijven”, zegt Reynier van Bommel. “Tegendraads, authentiek, kwaliteit en eerlijk.” Lang hoeft Van Bommel niet na te denken als hem in Booming Brabant naar de familiewaarden van het bedrijf wordt gevraagd.



Van Bommel: “Vijftien jaar geleden hebben we het merk Floris van Bommel in de markt gezet. Daarmee hebben we vastgehouden aan onze waarden. Floris is een echt persoon, de schoenen hebben een eigen stijl et cetera. We zijn altijd tegen de stroom in blijven zwemmen. Daarom zijn we nu de laatst overgebleven schoenfabriek in Nederland.”



Zelden ruzie

Bij familiebedrijven spelen boegbeelden vaak een belangrijke rol. In het geval Van Bommel Schoenen speelde de over-overgrootmoeder een belangrijke rol. Ze hield zich met haar schoenfabriek staande tussen toen nog 226 concurrenten.



Negen generaties later voert het driemanschap Reynier, Floris en Pepijn het bedrijf aan. “We weten als geen ander wat we aan elkaar hebben. We hebben zelden ruzie. Van de generatie die ons op moet volgen is de oudste pas vijf jaar. Maar ook neven en nichten kunnen in het bedrijf komen. Als de familiewaarden maar overeind blijven. We hebben alleen vastgelegd dat onze partners nooit in het bedrijf komen. Daar hebben we slechte ervaringen mee.”





