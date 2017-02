'Pleun gaat The Voice winnen, ze is de beste', Dave Vermeulen voorspelt winst voor Nuenense finalist

HELMOND - Verliezend finalist van vorig jaar, Dave Vermeulen, weet het bijna zeker: ''Pleun gaat The Voice of Holland winnen.'' Finaliste Pleun Bierbooms uit Nuenen staat vrijdag in de finale van het talentenprogramma, net als Dave Vermeulen een jaar geleden.

De 'Blokker Rocker', zoals hij tijdens zijn deelname aan The Voice of Holland werd genoemd, schat de kansen van de Nuenense Pleun Bierbooms hoog in. ''Ze valt erg goed in de smaak bij zowel de jury als het publiek. Ze haalt telkens hoge scores en ze heeft ook zo'n mooi geluid.''



'110 Procent geven'

De gelijkenissen tussen Pleun en Dave zijn er. ''Ze heeft de Brabantse nuchterheid en ze heeft het respect gekregen van het publiek.''



Toch zijn er ook verschillen. ''Voor mij voelde het behalen van de finale al als een overwinning. Pleun moet er echt vol voor gaan. Zoals elke week moet je juist nu 110 procent geven. Hier heeft ze naartoe gewerkt.''Wekelijks appt Dave de huidige finalist uit Nuenen. ''Ik weet hoe spannend het is. Voor de show stuur ik haar elke keer nog een appje om haar succes te wensen.''De verliezend finalist van 2016 hoopt dat Pleun wel de finale wel wint. Toch kijkt Dave trots terug op zijn afgelopen jaar als verliezend finalist. ''Ik heb met optredens op Paaspop en de Zwarte Cross een podium gekregen waar ik al jaren van droomde.''Mocht Pleun winnen, dan levert haar dat een platencontract op en vele radio-optredens. ''Dat gaat ze redden. Ze is de beste.''