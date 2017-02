PSV ontvangt laatste vier miljoen euro van gronddeal met gemeente Eindhoven

EINDHOVEN - PSV kan binnenkort de laatste vier miljoen euro van de gronddeal met de gemeente Eindhoven bijschrijven op de bankrekening. In 2011 verkocht de club de grond onder het Philips Stadion voor bijna vijftig miljoen euro.

Omdat er lange tijd onduidelijkheid was over de uitkomst van een onderzoek door de Europese Commissie naar illegale staatssteun hield de gemeente Eindhoven vijf miljoen euro achter. In de zomer van 2016 werd de conclusie getrokken dat bij de deal aan alle regels was voldaan, toen ontving PSV al één miljoen euro uit het depot.



PSV heeft nu gevraagd om de resterende vier miljoen euro vrij te geven. Daar wil de gemeente aan meewerken, als PSV zelf 150.000 euro betaald voor de juridische kosten zijn gemaakt rondom de rechtszaak tegen de Europese Commissie.



Goed financieel beleid

De gemeenteraad kreeg donderdag van wethouder Staf Depla te horen dat PSV goed financieel beleid voert. Volgens hem is de kans klein dat de club de pacht van de grond de komende jaren niet kan betalen.