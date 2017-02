Al 2346 Brabantse banen voor mensen met een arbeidsbeperking, besparing op uitkeringen 30 miljoen

EINDHOVEN - Aan ambities geen gebrek: voor 2026 moeten er landelijk 100.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Ongeveer 9000 banen per jaar moeten er bijkomen. Voor Brabant betekent dat jaarlijks 1300 banen. En het gaat voorvarend, want de teller stond vorig jaar al op 2346 banen

Eric van der Horst vertegenwoordigt de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging als het gaat om de arbeidsmarkt. Daarnaast is hij bedrijfsleider bij Polytec in Roosendaal. Hij omschrijft een medewerker met een arbeidsbeperking als iemand ‘die door een lichamelijke of geestelijke beperking niet de loonwaarde of capaciteit vertegewoordigt die verwacht wordt in de maatschappij’.



West-Brabant koploper

Per jaar moeten Brabant werkgevers 1300 banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. “Halen bedrijven deze doelstelling niet dan wacht hen een fikse boete”, weet Van der Horst. Om er snel aan toe te voegen: “Het gaat goed in onze provincie. West-Brabant is zelfs koploper.”



Brabantse bedrijven creëerden al 1217 vaste banen en er werden 1124 mensen gedetacheerd. In samenwerking met de overheid werden tot nu toe slechts vijf banen geschapen. “De overheid blijft helaas nog achter. Maar ze heeft wel een voorbeeldrol, want de participatiewet komt uit haar koker. Voor de andere mensen maakten een vaste baan of detachering niet uit. Flexibilisering van arbeid hoort bij deze tijd.” De 2346 banen besparen bij een gemiddelde uitkering van 12.900 euro in totaal ongeveer 30 miljoen euro.



Bij Politec, het bedrijf van Van der Horst werken zes tot acht mensen met een arbeidsbeperking. aangevuld met ongeveer vijftien arbeidskrachten die gedetacheerd zijn bij de sociale werkvoorziening. Ze maken kunststof onderdelen voor de auto-industrie. Van der Horst: “De extra banen liggen niet voor het oprapen. Soms moet je creatief zijn.”



