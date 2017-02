Michael van Gerwen wint Brabantse kraker van Jelle Klaasen

LEEDS - Michael van Gerwen heeft het Brabantse onderonsje in de Premier League Darts gewonnen van Jelle Klaasen. In een wedstrijd met veel breaks won de wereldkampioen met 7-4.

Van Gerwen kwam snel op een 2-0 voorsprong. Op indrukwekkende wijze pakte Klaasen vervolgens een leg af bij Van Gerwen. Vanaf 94 gooide hij na een enkele achttien met twee keer dubbel negentien de leg uit. Vervolgens pakte hij ook leg vier en vijf. Bij een 3-3 stand probeerde hij hetzelfde kunstje nog eens, maar dan op dubbel achttien. Dit keer ging het mis, waarna Van Gerwen via acht en dubbel vier de leg wel pakte.



Klaasen kwam vervolgens weer terug tot 4-4. Mighty Mike leek vanaf dat moment echter de turbo gevonden te hebben. In hoog tempo liep hij uit naar 6-4, waardoor hij zeker was van een punt. Vervolgens pakte hij ook de elfde leg en daarmee de winst: 7-4.



Van Gerwen eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 102,78 per drie pijlen, Klaasen kwam niet verder dan 96,24.Door de zege staat Van Gerwen nu op vijf punten, met net als Phil Taylor twintig gewonnen legs en dertien verloren legs. James Wade heeft ook vijf punten, maar heeft twee legs minder gewonnen. Klaasen staat onderaan, hij verloor de eerste drie duels van het nieuwe seizoen.