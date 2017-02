Van 'Elshoot' naar 'LA' Eddie Morales leert naast Timberlake nu ook kinderen uit Elshout dansen

ELSHOUT - Een very special guest donderdagavond in Elshout. Niemand minder dan Eddie Morales was bij de hiphoppers van Urbanstylz. Wie? Eddie Morales! De choreograaf die met veel bekende artiesten werkt. Missy Elliot, Justin Timberlake, Chris Brown, Usher en Janet Jackson.

De eigenaresse van Urbanstylz is Hanneke Hinze. Ze is supertrots dat zij deze grote meneer uit haar wereldje in haar studio mag verwelkomen. "Eddie is de beste die er is!". Eddie gaf een grote groep kinderen een professionele dansles.





Eddie Morales is een held in Amerika. Alle topartiesten maken voor de aankleding van videoclips en optredens gebruik van Eddie Morales. Morales doet een tour door ons land, Elshout is zijn enige bezoek in Brabant.Eddie heeft wel moeite met de naam van de plaats waar hij is: "I'am in Eslhoot!". Na een lesje van de verslaggever lukte het hem om Elshout te zeggen.