Gemeente akkoord met uitbreidingsplannen Efteling

KAATSHEUVEL - De gemeenteraad van Loon op Zand heeft unaniem ingestemd met het 'masterplan' voor de toekomst van de Efteling. In dat plan staat op welke manier de Efteling de komende jaren kan uitbreiden.

Lang niet alle inwoners van Kaatsheuvel zijn blij met de uitbreidingsplannen. Ook in de gemeenteraad van Loon op Zand, waar Kaatsheuvel onder valt, waren er kritische geluiden.



Geen optimale oplossing

Iedereen is trots op het pretpark, dat Kaatsheuvel landelijk op de kaart heeft gezet. Iedereen snapt dat het park wil uitbreiden. Maar de conclusie was vorige week, tijdens een voorbereidende vergadering, al dat er geen optimale oplossing is om de grotere verkeersdrukte van de Efteling op te vangen.



Inwoners mogen meepraten

De gemeenteraad stelde wel een aantal voorwaarden aan de groei van de Efteling. De leefbaarheid en de bereikbaarheid van Kaatsheuvel en Loon op Zand mag niet te veel beperkt worden. En een extra ontsluitingsweg aan de zuidkant van Kaatsheuvel, mag er alleen komen als die echt nodig is.



Ook vindt de raad het belangrijk dat de inwoners van Kaatsheuvel worden betrokken bij de vervolgstappen. Want voordat de Efteling daadwerkelijk kan uitbreiden, moet er nog een hoop gebeuren. De gemeente moet bijvoorbeeld nog een bestemmingsplan vaststellen. De raadsleden benadrukten donderdag nogmaals dat ze het heel belangrijk vinden dat de inwoners dan mee mogen blijven praten. De wethouder zegde dat toe en overtuigde alle partijen in de gemeenteraad om voor het masterplan te stemmen.