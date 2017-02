Plofkraak pinautomaat Chaam, daders na lange achtervolging aangehouden

CHAAM - Op een Rabobank-geldautomaat aan de Wouwerdries in Chaam is in de nacht van donderdag op vrijdag een plofkraak gepleegd. De omgeving is afgezet.

De daders vluchtten vervolgens via de A58 en de A27 richting Utrecht.



Politieauto beschadigd

Een half uur na de plofkraak zag de politie de auto van de daders op de A15 van Gorinchem naar Nijmegen. Verschillende politie-eenheden gingen achter de auto aan. Ook de politiehelikopter werd ingezet.



Tijdens de achtervolging werd met zeer hoge snelheden gereden. Een politieauto raakte beschadigd.



Rond kwart voor vier kon de auto in Meerkerk tot stoppen worden gedwongen en werden de vier verdachten aangehouden.