Vuurwapengevaarlijke man Dorst aangehouden na schoten in bos

DORST - Een vuurwapengevaarlijke man uit Dorst is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden. Een arrestatieteam was het huis van de man eerder op de dag al binnengevallen, maar toen was de man er niet.

De man zou mogelijk iets te maken hebben met schoten die donderdagmiddag werden gehoord in een bos in Dorst. In zijn huis heeft de politie een luchtbuks in beslag genomen.



Ook vorig jaar aangehouden

De 53-jarige man is voor onderzoek en verhoor naar het politiecellencomplex Mijkenbroek in Breda gebracht. Daar is hij vastgezet.



Het gaat om dezelfde man die vorig jaar ook al eens werd aangehouden, omdat hij op een prullenbak had geschoten. Een arrestatieteam pakte hem toen op.