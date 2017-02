Stoplichten werken niet goed, auto botst op hijskraan

De bestuurder van de auto is nagekeken in een ambulance. (Foto: SK Media)

CUIJK - Een auto is vrijdagochtend op een hijskraan gebotst op de Beersebaan in Cuijk. Het ongeluk is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de stoplichten daar niet goed werken.

Volgens de politie is er een storing aan de verkeerslichten. Die storing werd in de nacht van donderdag op vrijdag ontdekt.



Volgens een ooggetuige had de auto die op de hijskraan botste groen licht. Wellicht zag hij de hijskraan over het hoofd. De bestuurder is nagekeken in een ambulance. De auto is weggesleept.Om kwart over acht vrijdagochtend werkten de verkeerslichten nog altijd niet.