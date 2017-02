Klaas Otto door arrestatieteam van bed gelicht op kamp: 'Ze reden met pantserwagen naar binnen'

BERGEN OP ZOOM - De voormalig leider van motorclub No Surrender Klaas Otto uit Bergen op Zoom is vrijdagmorgen rond kwart over zes door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. Dat bevestigt zijn advocaat Louis de Léon. Ook de 46-jarige Janus de V., de rechterhand van Otto is opgepakt.

Omdat het huis zo zwaar was beveiligd, moest de politie volgens een woordvoerder met een gepantserde wagen naar binnen rijden.



Vrij

Klaas Otto was sinds afgelopen maandag vrij. De rechter in Breda schorste zijn voorlopige hechtenis. Otto mocht met een enkelband naar huis.



De politie laat weten dat Otto is opgepakt omdat hij zich niet aan de strenge eisen van justitie hield. Die eisen hielden onder meer in dat hij geen contact mocht opnemen met medeverdachten of getuigen in zijn zaak. Otto wordt verdacht van bedreiging, afpersing, brandstichting en mishandeling.



'Woning met gepantserde wagen binnen gereden'

Volgens de dochter van Otto gebruikte het arrestatieteam veel geweld. "We schrokken ons dood. De politie heeft mijn vader vaker gearresteerd, maar dan belden ze altijd keurig aan en ging mijn vader keurig mee", vertelt ze tegen de Telegraaf. "Het hele raam ligt eruit. We dachten dat het om een teroristische actie ging."