Penoza stopt: Monic Hendrickx uit Deurne definitief voor het laatst in de rol van Carmen

DEURNE - Het nieuwe, vijfde seizoen van de populaire televisieserie Penoza wordt definitief het laatste seizoen. Dat meldt KRO-NCRV vrijdag. Mogelijk komt er nog wel een speelfilm als afsluiter.

Monic Hendrickx uit Deurne speelt als Carmen van Walraven de hoofdrol in de Nederlandse thrillerserie. Vanaf september is het vijfde en dus laatste seizoen te zien op televisie.



"Aan de televisieserie komt een eind, maar samen met regisseur Diederik van Rooijen zijn we in gesprek over een bloedstollend spannende speelfilm, waarmee we de Penoza-reeks gedenkwaardig zullen afsluiten", zegt producent Alain de Levita van NL Film.



Monic neemt in de serie als Carmen van Walraven na het overlijden van haar man (gespeeld door Thomas Acda) gedwongen zijn rol over in het criminele circuit.