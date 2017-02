Vaten met drugsafval gedumpt in Linden

LINDEN - In het gras langs de Steegstraat in Linden (gemeente Cuijk) is vrijdagochtend een tiental jerrycans met drugsafval gevonden. De politie doet onderzoek.

Een fotograaf ter plaatse meldt dat de vaten niet lekken. Een gespecialiseerd bedrijf verwijdert het afval.



