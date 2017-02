Guus Meeuwis stopt als coach bij The Voice of Holland

TILBURG - Guus Meeuwis stopt als coach bij het talentenprogramma The Voice of Holland op RTL4. Dat maakte de zanger vrijdagochtend bekend in het radioprogramma Evers Staat Op op Radio 538.

De Tilburger zegt dat hij volgend jaar niet genoeg tijd heeft om zich volledig in te zetten voor het programma. "Als je The Voice goed wil doen moet je er voor honderd procent voor gaan en dat gaat volgend jaar niet, omdat ik veel dingen zelf wil doen", vertelt Meeuwis. Het is nog niet bekend wie Guus Meeuwis opvolgt als coach.



Pleun

Pleun Bierbooms uit Nuenen heeft dit jaar veel succes in het programma. Ze staat vrijdag als topfavoriet in de finale van het talentenprogramma.



LEES OOK: Stormachtig debuut Guus Meeuwis in The Voice: meer kijkers dan laatste drie jaar