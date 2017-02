Krokodel, krokodel, krokodel! De snack heeft nu ook eigen carnavalskraker!

BREDA - Wie kent hem nog? De echte Brabantse combinatie van een kroket en een frikandel: de krokodel! De snack werd vorig jaar september met trots gepresenteerd door de Bredase ’uitvinders' Freek Haverman, Guillaume de Beer en Jeroen Balkenende.

De snack heeft nu, een week voor carnaval, ook een eigen carnavalskraker. Het nummer wordt gezongen door het gelegenheidsduo Ko & Fred. "Een frikandel in een kroketjasje. Ideaal voor carnaval", zeggen ze. "Met carnaval in aantocht kon dit niet uitblijven."



De krokodel is een kroket gevuld met frikandelragout. In het nummer wordt de herkomst van de krokodel uitgelegd, hoe twee kampen in een conservatieve snackfabriek strijden om de beste snack, de krokodel of de frikandel. "Tijdens het gevecht kwamen beide snacks in de vleesmachine terecht", wordt er dan gezongen. En zo werd de krokodel geboren.



Freek Haverman uit Breda bedacht de krokodel. Samen met zijn zakenpartner Jeroen Balkenende vonden ze een chefkok in Amsterdam die 'm samen met hen heeft ontwikkeld. En nu is hij er gewoon, en heeft hij zelfs een eigen carnavalsnummer. De eerste krokodellen waren handgemaakt, maar inmiddels ligt de productie van de commerciële versie in handen van snackbedrijf Beckers. De krokodel wordt inmiddels door heel het land verkocht.De zakenpartners Haverman en Balkenende kennen we al van Alaaf & Kicking , waarmee ze carnaval naar Amsterdam wilden brengen. En ook de BrAMBo, de Brabanders in Amsterdamborrel is van hen. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat de Krokodel, die in Brabant ontwikkeld is, in Amsterdam wordt gepresenteerd tijdens een frikandeldisco