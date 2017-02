Celstraf voor Tilburger die jonge asielzoeker wilde ronselen voor terreurbeweging IS

DEN BOSCH - Een 32-jarige Tilburger is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Hij heeft een jonge asielzoeker geronseld voor terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Het gerechtshof in Den Bosch vindt dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan het ronselen van een jonge asielzoeker in 2015, maar sprak hem vrij van wervingspogingen bij twee andere minderjarige Arabische asielzoekers. Een van hen bleek geen Nederlands te verstaan, de ander begreep alleen dat het gesprek over IS ging. Daarom werden die zaken niet bewezen verklaard.



Enthousiast maken

Met de derde betrokkene heeft de verdachte wel geprobeerd hem enthousiast te maken voor IS, aldus het hof. De Tilburger wilde dat hij zou meegaan naar het strijdgebied in Syrië en/of Irak ‘om daar samen Amerikanen te vermoorden’. Dat gesprek komt neer op het werven voor IS, aldus het vonnis.



De advocaat-generaal eiste twee weken geleden in hoger beroep 24 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, tegen de man. Bij die eis waren ook zaken als witwassen en bijstandsfraude betrokken. Het hof heeft besloten die zaken voor nader onderzoek af te splitsen. Om die reden valt de nu aan de Tilburger opgelegde straf lager uit, aldus het hof. Het bezit van onder meer 66.000 euro en valse identiteitskaarten worden in een later stadium behandeld.