Matwé Middelkoop bereikt halve finale ABN AMRO-toernooi

BREDA - Matwé Middelkoop heeft de halve finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam behaald. In het dubbelspel was de tennisser uit Breda samen met Wesley Koolhof te sterk voor Braziliaan Marcelo Melo en Lukasz Kubot uit Polen.

De Brabantse tennisser en zijn dubbelpartner versloegen de tegenstanders in twee sets: 7-6 en 6-3. De kwartfinale verliep moeizaam voor het koppel. In de eerste set ging het lang gelijk op. De tiebreak werd door Middelkoop en Koolhof gewonnen. In de tweede set werd de voorsprong niet meer weggegeven.



In de halve finale moeten Middelkoop en Koolhof het opnemen tegen Jean-Julien Rojer en Horia Tecau. Dit duo won hun kwartfinale tegen hun Spaanse tegenstanders met ruime cijfers. De tennisser uit Breda komt zaterdag in actie in de halve finale.