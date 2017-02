Zo ziet de paleistuin van Efteling-attractie Symbolica eruit

KAATSHEUVEL - Op het dak van de nieuwe Efteling-attractie Symbolica: Paleis der Fantasie wordt een tuin aangelegd waarin ongeveer 800 zonnepanelen zijn verwerkt. Vrijdag is het ontwerp van de paleistuin onthuld.

De schets toont een daktuin op negen meter hoogte. De tuin is volgens het pretpark geïnspireerd op tuinen van andere grote paleizen. Naast de zonnepanelen, bestaat de tuin vooral uit vetkruid, dat wel vaker wordt gebruikt om daken te beplanten.



Nieuwe making-of-aflevering

Met behulp van speciale panelen in de 33 karretjes, die Fantasievaarders worden genoemd, kunnen bezoekers zelf keuzes maken in de nieuwe Efteling-‘darkride’. Daarbij ontdekken ze ook geheime kamers. In Symbolica komen tien bewegende poppen.



De overdekte familieattractie is vergelijkbaar met Droomvlucht en Fata Morgana. Droomvlucht heeft vijf grote scènes en in Fata Morgana varen bezoekers door veertien verschillende delen van de Arabische wereld.



Making-of

Overigens heeft het pretpark vrijdag ook de derde aflevering van de ‘making-of’ van Symbolica gepubliceerd. In de nieuwe aflevering staan de muziek en speciale effecten centraal.