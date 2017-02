TU/e ontwikkelt DNA-computertje, slimme pil bepaalt zélf dosering

EINDHOVEN - Een medicijn dat zelf kan bepalen hoe hard én waar het moet werken in het lichaam van een zieke. Als het aan onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven ligt, komt er zo'n slimme pil op de markt. Het team heeft hier een methode voor ontwikkeld.

De onderzoekers, onder leiding van biomedisch ingenieur Maarten Merkx, willen een pil ontwikkelen die zelf kan afmeten hoeveel medicijn er afgegeven moet worden. De groep kiest voor een combinatie van DNA-moleculen in het medicijn. Hiermee wordt gemeten hoeveel medicatie er nodig is.



Minder bijwerkingen door slimme pil

De modeculen werken als een soort computertje dat kan opvangen hoeveel antistoffen er in het lichaam actief zijn. Daarmee wordt gemeten hoeveel medicijn en welke dosering er nodig is om een ziekte te bestrijden.



Volgens de universiteit zijn Merkx en zijn team erin geslaagd om de aanwezigheid van antistoffen te koppelen aan een DNA-computertje. Hiermee zouden bijwerkingen van medicijnen én de kosten flink kunnen minder kunnen worden.