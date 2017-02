Tilburgse professor krijgt 1,5 miljoen euro voor onderzoek

TILBURG - De Tilburgse professor Jenny Slatman heeft een Vici-subsidie gekregen. De hoogleraar Medical Humanities is een van de 34 onderzoekers die de beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) krijgen.

Slatman krijgt anderhalf miljoen euro waarme ze onderzoek gaat doen naar het lichaam in de gezondheidszorg. De filosofe is een van de 34 onderzoekers die een subsidie krijgen. De Vici-beurzen zijn bedoeld om in vijf jaar tijd vernieuwend onderzoek te doen binnen het vakgebied.