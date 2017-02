PSV-coach Cocu: 'We mogen niet één procent met Feyenoord bezig zijn'

EINDHOVEN - PSV-coach Phillip Cocu heeft deze week bij zijn spelers extra gehamerd op het belang van de wedstrijd tegen NEC. De oefenmeester wil niet dat zijn spelers al bezig zijn met de competitietopper tegen Feyenoord.

De Eindhovenaren spelen in het carnavalsweekeinde in Rotterdam tegen de koploper. Een zeer belangrijke wedstrijd met het oog op de landstitel. "We kunnen ons niet veroorloven zaterdag ook maar één procent met Feyenoord bezig te zijn. Pas als we de wedstrijd tegen NEC goed afsluiten, mogen we ons op Feyenoord focussen."



Cocu vervolgde vrijdag tijdens de persconferentie: "We moeten voorkomen al met Feyenoord bezig te zijn. Dat kunnen we ons simpelweg niet veroorloven. Als we tegen NEC geen resultaat halen, reizen we in een heel ander gevoel naar Rotterdam."



PSV won in 2017 tot dusverre alle competitiewedstrijden. De eerste seizoenshelft speelde de regerend landskampioen vaak gelijk. "In de winterstop hebben we iets achter ons gelaten. Een gevoel dat door de mindere resultaten in de groep was geslopen. Door de goede resultaten is er meer frisheid, maken we meer goals en daardoor groeit het vertrouwen bij de spelers."