Oplichters kruipen in rol van agent en stadswacht, mannen krijgen celstraffen

DEN BOSCH - Voor het oplichten van hoogbejaarden moeten twee mannen uit Eindhoven (34 en 60) de cel in. De 34-jarige man krijgt vier jaar celstraf. Zijn oudere compagnon is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk.

De mannen benaderden in Asten, Best, Deurne, Geldrop, Helmond, Nuenen, Schijndel, Sleeuwijk en Zaltbommel hoogbejaarden met een babbeltruc. Ze deden zich voor als agent of stadswacht. Op die manier kwamen ze binnen in de huizen van de slachtoffers.



Bedreigingen

Daar troggelden ze geld of spullen af. Bij een slachtoffer in Deurne had de 34-jarige man al 1500 euro gestolen door zich voor te doen als medewerker van een gasbedrijf. Een paar dagen later kwam hij terug met de 60-jarige man.



Ze drongen het huis binnen en duwden de bewoonster in een stoel. De mannen hielden haar handen achter haar lichaam vast en bedreigden haar. Ze gingen er met een sleutelbos vandoor.



Schadevergoeding

De mannen moeten de slachtoffers in totaal 3175 euro schadevergoeding betalen.