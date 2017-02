Van Gerwen na zege op Klaasen: 'We deden allebei te veel ons best'

VLIJMEN - Michael van Gerwen won donderdagavond de Brabantse derby van Jelle Klaasen in de Premier League Darts. De nummer één van de wereld speelde vooral in de slotfase van de partij ijzersterk.

"Ik denk dat ik verdiend heb gewonnen", sprak Mighty Mike na afloop. "Ik gooide op het juiste moment een paar goede scores. Bovendien raakte ik een paar dubbels met mijn laatste pijl."



Toch plaatste Van Gerwen een kritische kanttekening bij zijn zege. "We deden allebei te veel ons best", klonk het ietwat mysterieus uit zijn mond na de 7-4 zege.



Van Gerwen staat nu eerste in de Premier League. "Ik heb mijn hoogste niveau nog niet gehaald. Voor mijn gevoel zit er nog meer aan te komen. Ik voel me geweldig en mijn gemiddelde van 102,7 is zeker niet slecht."



Klaasen staat er na drie speeldagen een stuk minder goed voor.heeft nog geen enkel punt binnengehaald. Daarmee staat hij troosteloos onderaan.