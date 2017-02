Roosendaal weigert vergunning voor mestfabriek, bedrijf stapt naar de rechter

ROOSENDAAL - Biomineralen BV beraadt zich op juridische stappen tegen de gemeente Roosendaal. Het bestemmingsplan voor een mestfabriek van het bedrijf was goedgekeurd, maar donderdagavond besloot de gemeenteraad om geen bouwvergunning te verlenen.

De gemeente zegt op de hoogte te zijn van het besluit van Biomineralen BV om naar de rechter te stappen, maar laat zich er verder niet over uit. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met het weigeren van de bouwvergunning.



Sommige bewoners zijn boos over het plan voor een mestfabriek in Roosendaal. Ze zijn vooral bang voor stank en ziektes. De fabriek had er eigenlijk nog dit jaar moeten komen.