Summa College krijgt hoge punten van onderwijsinspectie

EINDHOVEN - De onderwijsinspectie is heel positief over het Summa College in Eindhoven. In het rapport 'Staat van de Instelling' gooit het Summa College vooral hoge ogen in kwaliteitsborging. Het Brabantse ROC kreeg hier de hoogste score.

De inspectie heeft onderzoek gedaan bij mbo-opleidingen en keer vooral naar beoordeling van examinering, opbrengsten en tevredenheid van studenten en medewerkers. Het Summa College is een van de vijf scholen met de hoogst haalbare score. Het onderzoek wordt elke drie jaar uitgevoerd bij alle 43 ROC's in Nederland.





Bouwen op succes

Het Summa Collega is trots op de beoordeling en zegt voort te bouwen op dit succes.