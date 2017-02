Megapopulair tijdens de carnaval: feestkleding in onze eigen Brabantse kleuren

ROOSENDAAL - Meer dan ooit gaan Brabanders carnaval vieren in het Brabantsbont. Het dragen van kleding en accessoires in het rood-wit van onze provincie zijn tijdens de carnaval ongekend populair. De niet te stuiten opmars van de rood-witte kleding begon een paar jaar geleden toen wij, Omroep Brabant, het dragen van de Brabantsjaal gingen promoten.

Ook Dennis Sep van feestpaleis Sep in Roosendaal moet het toegeven. "Omroep Brabant was de eerste die begon met het promoten van de Brabantsjaal en nu is het Brabants bont overal verkrijgbaar." Wat begon met één enkele sjaal in onze kleuren is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een enorm assortiment, dat in alle feestwinkels als de bekende warme broodjes over de toonbank gaan.





Rood-witte invasie

Dennis Sep probeert op verzoek van ons op te sommen wat er allemaal in het Brabants rood-wit verkrijgbaar is. " Natuurlijk de sjaal, mutsen, handschoenen, bril, stropdassen, jassen en zelfs een Brabanttuinbroek en dan heb ik nog niet eens alles opgenoemd." Dat we met z'n allen trotser op Brabant zijn, en daarvoor uit durven te komen, is volgens Sep mede te danken aan de jaarlijkse concerten van Guus Meeuwis in Eindhoven.



Vijftig tinten rood

Het ene rood is niet het andere rood volgens Dennis Sep. "Net als bij het grijs heb je ook vijftig tinten rood. Ons rood, het Brabants rood is brandweerrood, een lekkere sprekende kleur rood die eruit springt."



Behalve kleding is er inmiddels ook een enorm assortiment aan emblemen in het rood wit verkrijgbaar. "Die zijn vooral populair bij mensen die al een kiel of een jas hebben en toch willen laten zien dat ze trots zijn op Brabant. Die kopen dan zo'n embleem die je dan op je kiel of jas kan bevestigen."



Top drie

Het meest verkocht is de Brabantsjaal, in de top drie op nummer twee gevolgd door de Brabant tuinbroek. Op de derde plaats staan de Brabant handschoenen.