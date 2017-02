Heerkens en Ojo ontbreken bij Willem II, Van Anholt twijfelgeval

TILBURG - Erwin van de Looi, trainer van Willem II, kan zondag in de wedstrijd tegen AZ geen beroep doen op Freek Heerkens en Funso Ojo. Ook is het twijfelachtig of Pele van Anholt mee kan spelen.

De verdediger heeft lichte knieklachten en trainde deze week een aantal keer apart van de groep. Ojo sloot deze week weer aan bij de trainingen, maar is nog niet wedstrijdfit.



"We hebben een goed gevoel over gehouden aan de wedstrijd in Arnhem", sprak Van de Looi vrijdag tijdens een persconferentie. "Het was een echte teamprestatie. Alleen ontbrak het aan lef en positioneel stonden we niet goed. Maar we hoeven ons natuurlijk niet te excuseren, het dubbeltje is vaak genoeg de andere kant opgevallen."



Willem II won met 2-0 in Arnhem en staat nu elfde in de eredivisie op een veilige voorsprong ten opzichte van de staartploegen. Voor de Tilburgers wacht zondag dus AZ. "Een goede ploeg met individueel veel kwaliteiten", was het korte oordeel van de coach. De wedstrijd begint om 12.30 uur.