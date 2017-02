Burgemeester Rombouts neemt het op voor rokende carnavalsbouwers

DEN BOSCH - Burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch heeft minister Edith Schippers per brief gevraagd om de boete voor Stichting Optochten Karnaval in te trekken. Tijdens een open dag in de bouwhal waar werd gewerkt aan praalwagens, kreeg de stichting een boete omdat er in de hal werd gerookt. Rombouts wil dat de minister deze sanctie omzet in een waarschuwing.

De Stichting Optochten Karnaval werd tijdens de open dagen op 4 en 5 februari beboet door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA ziet de bouwhal als bedrijfsruimte en er mag daarom niet worden gerookt. Ook zou er in de hal alcohol worden geschonken. De stichting kreeg een boete van 600 euro.



Burgemeester Rombouts stelt in zijn brief aan minister Schippers verrast te zijn door deze opgelegde boete. Hij heeft contact opgenomen met de NVWA, maar deze blijft van mening dat de sanctie terecht is.



Rombouts meldt dat de bouwhal tijdens de open dagen in het carnavalsseizoen 2017-2018 een drank- en horecavergunning krijgt. "Tijdens die dagen geldt wel een rookverbod in de hal", stelt de burgemeester.



Aparte rookruimte in bouwhal

Alle overige avonden en weekends dat de hal in gebruik is door de bouwers, is er geen publiek én geen horeca. "Een algemeen rookverbod is dan niet aan de orde", vindt Rombouts. "Wel wil ik in gesprek over een aparte rookruimte in de bouwhal."