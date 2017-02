Dick Bruna overleden, het mooiste Nijntje-boek is natuurlijk in het Brabants

TILBURG - Het overlijden van Dick Bruna is ook voor veel Brabanders verdrietig. De geestelijk vader van Nijntje overleed donderdagavond op 89-jarige leeftijd in zijn slaap. Taaldeskundige Rob Swanenberg vertaalde twee Nijntje-boeken van het Nederlands naar het Brabantse Dialect. "Het mooiste Brabantse nijntjewoord? Kasjenee."

Kasjenee? "In het boekje 'Opa en Oma Pluis' moet Nijntje een das breien. Ik vertaalde het woord das naar kasjenee. Kasjenee is een leenwoord uit het Frans en vrij vertaald betekent het 'verberg de neus'. Mooi he?"



Driehoek van dialecten

Rob Swanenberg werd door de uitgever van de Nijntje-boeken benaderd om de boeken te vertalen naar het Brabants. "Alle boeken waren over de hele wereld bekend en in alle talen vertaald, maar nog niet naar een dialect. De Brabantse vertaling werd een succes en inmiddels is er al een derde druk. Het zijn tot nu toe twee boekjes die ik heb vertaald. Ik weet niet of het er nog meer worden."



Om het iedereen in de provincie naar de zin te maken met de vertaling is lastig. "Ik heb een driehoek van dialecten uit Tilburg, Den Bosch en Eindhoven gepakt. Mensen uit die omgeving zullen het dialect snel herkennen. Brabanders uit het westen of oosten zullen er iets meer moeite mee hebben."