Auto slaat over de kop op A58 bij Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Een auto is vrijdagmiddag rond halfvijf over de kop geslagen op de A58 bij Etten-Leur. De wagen kwam in een sloot naast de snelweg tot stilstand.

De bestuurder raakte gewond. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. De brandweer kwam ter plekke omdat er rook uit de auto kwam.