PSV verloor nog nooit in Eindhoven van NEC

EINDHOVEN - PSV heeft in de eredivisie nog nooit in Eindhoven van NEC verloren. Van de 39 eerdere duels werden er 35 gewonnen en eindigden er vier in een gelijkspel.

De laatste keer dat PSV niet op eigen veld van NEC won, was in mei 2009. Toen hadden de Eindhovenaren nog de nodige pech ook. De gelijkmaker van Tim Janssen viel pas in blessuretijd.



Deze eeuw speelden de ploegen zestien keer tegen elkaar in Eindhoven en PSV won veertien van die wedstrijden. In 2009 eindigde het duel dus gelijk en in oktober 2000 kwam er ook geen winnaar. Toen bleef het 0-0 bij de wedstrijd in de toenmalige Holland Casino Eredivisie.



Uitslagen van de laatste vijf edities PSV-NEC:

2015/2016: 2-1

2013/2014: 5-0

2012/2013: 4-2

2011/2012: 2-1

2010/2011: 3-1



PSV-coach Phillip Cocu zei vrijdag tijdens zijn persconferentie dat de Eindhovenaren NEC niet mogen onderschatten. De oefenmeester wil niet dat zijn ploeg puntenverlies oploopt in de titelstrijd van de eredivisie.



